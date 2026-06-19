Канадский нападающий Джонатан Тэйвз объявил о завершении карьеры хоккеиста.

Джонатан Тэйвз globallookpress.com

Последним клубом 38-летнего форварда был «Виннипег». Большую часть карьеры Тэйвз провел в «Чикаго», где в период с 2007 по 2023 год выиграл три Кубка Стэнли в 2010-м, 2015-м и 2016-м годах в качестве капитана «черных ястребов».

Канадец провёл в регулярных чемпионатах 1149 матчей, в которых забросил 383 шайбы и сделал 529 результативных передач.

Тэйвз также является членом Тройного золотого клуба, куда входят игроки, выигравшие Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли. Канадец вместе с национальной сборной дважды брал золотые медали Игр в 2010-м и 2014-м годах, а также стал чемпионом мира в 2007-м году.