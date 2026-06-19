Защитник «Тампы» Даррен Рэддиш в ближайшее время может стать игроком «Торонто» в результате обмена.

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, перед переходом в новый клуб 30-летний канадец должен продлить соглашение с «Тампа-Бэй», после чего будет отправлен в «Торонто». По информации источника, сам хоккеист заинтересован в долгосрочном контракте с «Мэйпл Лифс» сроком на шесть и более лет.

Ожидается, что зарплата Рэддиша по новому соглашению может составить около 8 миллионов долларов за сезон.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ защитник провел 73 матча в составе «Тампы-Бэй». На его счету 22 заброшенные шайбы и 48 результативных передач при показателе полезности «+21».