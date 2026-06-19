Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов ответил на вопрос о возможном продолжении тренерской карьеры.

Владимир Крикунов globallookpress.com

«Завершил ли я карьеру тренера? С большой долей вероятности — да, "Сочи" был моим последним местом работы. Пора и честь знать, как говорят.

Я и раньше так говорил? Что поделать, хоккей никак не может отпустить. Вы представляете, сколько лет я ему отдал?

То есть еще буду работать на тренерском мостике? Скорее всего, больше нигде не буду работать, но хоккей всё равно манит, хоть я и устал», — приводит слова Крикунова LiveResult.

В прошедшем сезоне КХЛ специалист работал в «Сочи». Крикунова уволили с поста главного тренера по ходу сезона.