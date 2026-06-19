Магнитогорский «Металлург» пролонгировал сотрудничество с нападающим Егором Коробкиным до завершения сезона-2027/2028. Об этом официально заявила пресс-служба уральской команды.

Егор Коробкин globallookpress.com

27-летний форвард является воспитанником магнитогорской школы хоккея. Он построил карьеру внутри родной системы, а в рамках партнерских соглашений с фарм-клубами также получал игровую практику в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), выступая за «Зауралье» и «Ермак».

В минувшем игровом сезоне нападающий провел 60 матчей, набрав 17 (8+9) очков по системе «гол+пас». Суммарно в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Коробкин отыграл 369 встреч, в которых отметился 102 (46+56) результативными баллами.