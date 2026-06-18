Руководитель правления «Филадельфии Флайерз» Дэн Хилферти выразил уверенность, что российский форвард Матвей Мичков сможет улучшить свои показатели в предстоящем игровом году НХЛ.

Матвей Мичков globallookpress.com

«Когда вы думаете о Мичкове — он набрал 51 очко во время синдрома второго сезона. Люди спрашивают: будет ли Матвей в порядке? Мы считаем, что да. Он уже засучил рукава и тренируется на том уровне, который необходим на уровне НХЛ», — цитирует Хилферти The Athletic.

На протяжении своей второй регулярной кампании в лиге 21-летний нападающий принял участие в 81 поединке, сумев записать на свой счет 51 балл за результативность, забросив 20 шайб и отдав 31 голевую передачу.

Напомним, что россиянин стал частью американской команды в 2024 году, а до своего отъезда за океан защищал цвета клубов Континентальной хоккейной лиги СКА и «Сочи».