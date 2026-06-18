Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, высказался о будущем хоккеиста.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Веду переговоры с тремя командами. Как с Востока, так и с Запада. Есть позитивный разговор. Но конкретных предложений пока нет. Евгений будет играть в КХЛ, все получится», — приводит слова Кузнецова « Спорт-Экспресс ».

34-летний форвард завершал минувший сезон в «Салавате Юлаеве», где провёл 19 матчей и набрал 18 (6+12) очков. В плей-офф хоккеист в семи играх отметился голом и результативной передачей.