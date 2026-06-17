Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников высказался об атмосфере на домашнем стадионе во время матчей розыгрыша Кубка Стэнли.

Андрей Свечников — нападающий «Каролины» globallookpress.com

«Сколько я играю здесь, восемь лет? Такое ощущение, что наша фан-база растёт с каждым годом, становится всё больше и больше. Люди следят за командой, дети начинают играть в хоккей и тоже нас поддерживают, строятся катки.

Наши фанаты — невероятные. Перед каждой домашней игрой плей-офф у меня были мурашки по коже. Даже когда только приезжаешь на матч, люди уже жарят барбекю у стадиона. За четыре часа до игры! Мне кажется, у нас самая громкая арена в НХЛ. У "Каролины" лучшие фанаты», — цитирует Свечникова Heavy.

Напомним, что «Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финале «Вегас» со счетом в серии 4:2. Свечников провел за «ураганов» 19 матчей в плей-офф, забросил 6 шайб и сделал 5 голевых передач.