Нападающий «Каролины» Андрей Свечников высказался о первом в своей карьере Кубке Стэнли.

Андрей Свечников globallookpress.com

Напомним, что в финальной серии «Харрикейнз» одержали победу над «Вегасом» со счетом 4:2.

«Это невероятно. Это такая особенная команда. Нам было очень тяжело. Нас выбивали из каждого плей-офф, но мы знали, что должны становиться лучше с каждым годом. И теперь мы наконец-то подняли кубок…

Я уверен, что мой брат (хоккеист Евгений Свечников) — самый счастливый человек в мире прямо сейчас. Это была наша мечта. Спасибо моей девушке, которая поддерживала меня, спасибо всей моей семье, моему папе, друзьям. Я просто благодарен, что они рядом», — сказал Свечников в интервью WRAL.

В розыгрыше Кубка Стэнли сезона 2025/2026 Свечников провел за «Каролину» 19 матчей, забросил 6 шайб и сделал 5 голевых передач.