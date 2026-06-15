Нападающий и капитан «Каролины» Джордан Стаал признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ сезона-2025/26, сообщает пресс-служба лиги.

Джордан Стаал globallookpress.com

«Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Вегас» (4-2).

Главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор отметил, что успех команды во многом связан с лидерскими качествами Стаала и его многолетним упорством. По его словам, форвард прошёл долгий путь в лиге и заслужил этот трофей.

«Это просто невероятный финал великолепной истории. Я очень горжусь Джорданом. Приятно видеть, что хорошие парни добиваются успеха», — цитирует пресс-служба НХЛ главного тренера «Харрикейнз» Рода Бриндамора.

В плей-офф НХЛ Стаал провёл 19 матчей и набрал 12 очков (8 голов и 4 передачи).

37-летний канадец стал самым возрастным обладателем «Конн Смайт Трофи» в истории НХЛ.