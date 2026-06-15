Хоккеисты «Каролины» одержали победу в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» и выиграли трофей.

Андрей Свечников globallookpress.com

В ночь на понедельник «Каролина» одолела «Вегас» 3:0 и закрыла серию со счетом 4-2.

Одним из ключевых игроков встречи стал Джексон Блейк, отметившийся голом и результативной передачей. Также отличились Тэйлор Холл и Николай Элерс, поразившие ворота соперника.

Вратарь «Каролины» Брэндон Буске провёл матч на высоком уровне, отразив все 22 броска и оформив «сухарь».

Российские хоккеисты Андрей Свечников и Александр Никишин результативными действиями не отметились.

У «Вегаса» без набранных очков завершили игру российские форварды Иван Барбашёв и Павел Дорофеев.

В составе «Каролины» обладателями Кубка Стэнли стали российские хоккеисты Петр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников.