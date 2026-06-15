Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор высказался об игре капитана команды Джордана Стаала после победы в финальной серии Кубка Стэнли над «Вегасом».

Род Бриндамор — главный тренер «Каролины» globallookpress.com

Напомним, что 37-летний нападающий получил приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

«Это невероятный финал великой истории. Я так горжусь им, и я горжусь тем, что он смог сделать это на глазах у всего хоккейного мира. Теперь все увидели то, что я знал всегда: какой он игрок, а ещё — лидер. Мы бы не выиграли этот кубок без него. Мы не были бы даже близки к этому.

Я рад за него. Потому что я видел, как этот парень упорно трудился 14 лет и ни разу не дрогнул. Как мы знаем, не всегда всё получается, однако приятно видеть, как хорошие парни добиваются своего, не так ли?» — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

«Каролина» обыграла «Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 4:2. Стаал провел 19 матчей за «ураганов» в плей-офф, забросил 8 шайб и сделал 4 голевые передачи.