Иван Ботев, представитель нападающего московского «Динамо» Максима Комтуа, сообщил, что бело-голубые достигли договоренности со «Спартаком» о трансфере канадского игрока.

Максима Комтуа globallookpress.com

Максим Комтуа присоединился к «Динамо» в июле 2024 года. За сезон 2025/26 в чемпионате КХЛ он сыграл 54 матча и заработал 34 (19+15) очка. В плей-офф Комтуа провел три игры без результативных действий.

В 2017 году Комтуа был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 50-м номером клубом «Анахайм». За время выступлений в НХЛ он сыграл 211 матчей за команды «Анахайм» и «Каролина» и набрал 87 (38+49) очков.