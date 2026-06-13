Уильям Биттен, ранее выступавший за «Сочи», теперь будет играть за «Шарлотт» в АХЛ, как сообщает пресс-служба фарм-клуба «Флориды».

Уильям Биттен globallookpress.com

С хоккеистом заключен односторонний контракт на один сезон, что означает, что он не сможет участвовать в матчах НХЛ за «Флориду». Биттен играл в КХЛ с 2024 года, сначала за «Спартак», а затем за «Сочи», куда он перешел через драфт отказов.

За сезон 2025/26 он принял участие в 59 матчах и набрал 21 очко (10 голов и 11 передач). 1 июня «Сочи» объявил о его уходе в связи с завершением контракта.