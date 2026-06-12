Форвард «Каролины» Андрей Свечников поделился эмоциями после победы в пятой игре Кубка Стэнли над «Вегасом» (4:2).

Андрей Свечников globallookpress.com

«Это самая большая победа в моей жизни, лично для меня. Но, слава богу, мы выиграли этот матч, и, очевидно, сейчас наше внимание сосредоточено на том, что у нас в мыслях: нам нужно одержать ещё одну победу здесь. Неважно, что происходит, я всегда стараюсь оставаться позитивным. Вот что произошло.

Думаю, у меня был лучший сезон в карьере, и прямо сейчас, как команда, мы провели лучший плей‑офф на данный момент. У нас есть настрой на броски и поиск добиваний. Думаю, у нас налажена химия, и мы с нетерпением ждём следующей игры», — цитирует Свечникова сайт НХЛ.

26‑летний россиянин в этой игре оформил дубль, забросив обе шайбы в большинстве, и был признан первой звездой матча. Сейчас счёт в серии 3–2 в пользу «Каролины». Шестая игра пройдёт 15 июня, по её итогам «Харрикейнз» могут стать чемпионами Кубка Стэнли.