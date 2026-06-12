В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2026 между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» капитан «Каролины» Джордан Стаал забросил шайбу, что позволило ему продолжить серию результативных игр.

Джордан Стаал globallookpress.com

37-летний нападающий отличился в каждом из пяти матчей серии. По данным OptaSTATS, опубликованным в социальной сети Х, Стаал стал уникальным игроком НХЛ, который забивал голы в пяти матчах подряд как в возрасте до 20 лет, так и в возрасте 35 лет и старше. Между этими двумя достижениями в карьере Стаала прошло 19 лет.

Игра завершилась победой «Каролины» со счетом 4:2, что позволило команде из Северной Каролины сократить отставание в серии до 3-2.