Экс-тренер «Лады» Никита Щитов поделился мнением о победе российского форварда «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова в номинации «Харт Трофи».

Никита Кучеров globallookpress.com

«Кучеров — один из лучших игроков НХЛ. Он достоин этой награды. Не получилось обойти по очкам Макдэвида, но Никита показывает феноменальную игру. Очень интересный и креативный форвард. Да, не удалось выиграть Кубок Стэнли, но индивидуальный приз — это тоже здорово. Это показывает, что его заслуги ценят и отмечают люди. Это здорово и для нашего хоккея, что игроки прославляют Россию на самом высоком уровне.

Кучеров уже в списке лучших хоккеистов в истории России. По-моему, никому больше из наших игроков не удавалось набирать столько очков на протяжение 6-7 сезонов. Только представьте, что он не уходит с матчей без очков. И это в такой высочайшей конкуренции, где собраны лучшие игроки. Его опекают, действуют персонально, но он находит лазейки. Это фантастика. Величайший игрок. Если травмы обойдут его стороной, то он продолжит штамповать голы и передачи», — цитирует Щитова «Советский спорт».

«Харт Трофи» вручается ежегодно самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.

Для Кучерова это уже вторая подобная престижная награда в карьере: первый «Харт Трофи» он получил в 2019 году. А всего он номинировался на неё три раза.

В этом регулярном чемпионате Кучеров провёл 76 матчей и набрал 130 (44+86) очков. Он стал вторым бомбардиром лиги после Макдэвида (138 очков).