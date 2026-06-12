В пятом матче финальной серии плей‑офф Кубка Стэнли «Каролина» на своём льду переиграла «Вегас» со счётом 4:2.

Андрей Свечников globallookpress.com

Лучшим в составе победителей стал российский нападающий Андрей Свечников, забросивший две шайбы — обе в большинстве. Также за «Каролину» забивали Джордан Стаал и Себастьян Ахо. У Свечникова теперь 11 (6+5) очков в 18 играх плей‑офф.

Оба гола в составе гостей забил 25‑летний российский нападающий Павел Дорофеев; у него стало 16 (12+4) очков в 21 матче плей‑офф.

«Каролина» — «Вегас» — 4:2

Шестая игра серии, которая может принести «Каролине» победу в Кубке Стэнли, состоится 15 июня в 3:00 (мск).