Обладателем «Харт Трофи» приза самого ценного игрока сезона 2025/26 стал российский нападающий Никита Кучеров, сообщает пресс‑служба НХЛ.

Никита Кучеров globallookpress.com

32‑летний хоккеист набрал 143 балла и обошёл в плотной борьбе в голосовании экспертов Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (1426 баллов) и Нэйтана Маккиннона из «Колорадо» (1297 баллов).

Для Кучерова это уже вторая подобная престижная награда в карьере: первый «Харт Трофи» он получил в 2019 году. А всего он номинировался на неё три раза.

В этом регулярном чемпионате Кучеров провёл 76 матчей и набрал 130 (44+86) очков. Он стал вторым бомбардиром лиги после Макдэвида (138 очков).