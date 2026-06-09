Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился мнением о будущем форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Я не вправе советовать что-то Саше, это решение будет принято его семьей. Овечкин сам определится — он сам знает, что лучше для него и семьи. Он может играть на высоком уровне долгие годы. У него такой талант, сумасшедшая мотивация побить еще один рекорд Гретцки», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс ».

Напомним, что Овечкин и «Вашингтон» пока что не подписали новый договор, а вот нынешний действует до конца июня 2026 года.

40-летний Овечкин уже является лучшим бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ.