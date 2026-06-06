Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал свою победу в номинации «Везина Трофи», вручаемой лучшему вратарю по итогам регулярного сезона НХЛ.

Андрей Василевский globallookpress.com

«Я очень благодарен. В профессиональном плане это одна из главных целей, но всё дело в команде. Чтобы иметь хорошую команду в обороне, нужно многое. Я не могу выразить словами, как я благодарен своим товарищам, этой организации, тренерам, наставникам, болельщикам. Это командная награда», — цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.

Василевский во второй раз в своей карьере стал лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ. Первая победа в номинации датирована в 2019-м году.

Также в списке номинантов был еще один россиянин — Илья Сорокин из «Айлендерс».

Воспитанник уфимского хоккея стал двукратным победителем Кубка Стэнли в составе «молний» в 2020-м и 2021-м годах.