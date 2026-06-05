Российский голкипер Георгий Романов продлил соглашение с «Сент-Луисом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Георгий Романов — голкипер «Сент-Луиса» nhl.com/blues/

Стало известно, что Роман подписал контракт с «Сент-Луисом» до конца сезона 2027/2028.

В первый год россиянин будет получать 600 тыс. долларов за сезон в АХЛ, во второй — 700 тыс. долларов. В НХЛ Романов сможет зарабатывать 850-900 тыс. долларов.

В минувшем сезоне вратарь провел за «Спрингфилд Тандербердс» в АХЛ 35 матчей с учетом плей-офф. В сезоне 2024/2025 Романов принял участие в 8-и встречах за «Сан-Хосе» в НХЛ, отразил 87.67 бросков при коэффициенте надежности 3.89.