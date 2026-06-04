В полуфинальной стадии Кубка Гагарина — 2026 «Металлург» уступил «Ак Барсу» с результатом 1-4.

Отметим, что в прошлом сезоне КХЛ 22-летний Александр Смолин сыграл 35 матчей в регулярном чемпионате, где его процент отражённых бросков составил 91,5, а коэффициент надежности — 2,33. В плей-офф Кубка Гагарина — 2026 он отражал 93,3% бросков, демонстрируя коэффициент надёжности 1,67 в 10 матчах.

Вратарь Александр Смолин подписал однолетний контракт с клубом «Металлург» . Об этом информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

2.07

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