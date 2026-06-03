«Вегас» начал финальную серию Кубка Стэнли с победы над «Каролиной». В стартовом матче противостояния команда из Невады оказалась сильнее соперника со счётом 5:4.

Иван Барбашев globallookpress.com

Одним из героев встречи стал российский форвард Иван Барбашев, отметившийся заброшенной шайбой. Самым результативным игроком в составе победителей оказался Ши Теодор, который набрал три очка благодаря голу и двум передачам. Также шайбу и результативный пас записал на свой счёт Бретт Хауден. Ещё по разу ворота соперника поразили Томаш Гертл и Вильям Карлссон.

У «Каролины» наиболее заметным игроком стал Николай Элерс, оформивший дубль. Кроме него отличились Джордан Стаал и Шейн Гостисбеер. Защитник Джейлен Четфилд отметился двумя голевыми передачами.

Российские хоккеисты «Харрикейнз» Андрей Свечников и Александр Никишин результативными действиями в этой встрече не отметились.

Благодаря этой победе «Вегас» вышел вперёд в финальной серии — 1:0. Следующий матч команды проведут 5 июня.