«Вегас» начал финальную серию Кубка Стэнли с победы над «Каролиной».  В стартовом матче противостояния команда из Невады оказалась сильнее соперника со счётом 5:4.

Иван Барбашев
Иван Барбашев globallookpress.com

Одним из героев встречи стал российский форвард Иван Барбашев, отметившийся заброшенной шайбой.  Самым результативным игроком в составе победителей оказался Ши Теодор, который набрал три очка благодаря голу и двум передачам.  Также шайбу и результативный пас записал на свой счёт Бретт Хауден.  Ещё по разу ворота соперника поразили Томаш Гертл и Вильям Карлссон.

У «Каролины» наиболее заметным игроком стал Николай Элерс, оформивший дубль.  Кроме него отличились Джордан Стаал и Шейн Гостисбеер.  Защитник Джейлен Четфилд отметился двумя голевыми передачами.

Российские хоккеисты «Харрикейнз» Андрей Свечников и Александр Никишин результативными действиями в этой встрече не отметились.

Благодаря этой победе «Вегас» вышел вперёд в финальной серии — 1:0.  Следующий матч команды проведут 5 июня.

«Каролина» — «Вегас» — 4:5