Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметил, какие он испытывает чувства от участия в финале Кубка Стэнли.

Иван Барбашев globallookpress.com

Ранее «Вегас» в гостях победил «Каролину» в первом матче финальной серии со счетом 5:4. Барбашев смог забить гол.

«Это потрясающее чувство. Я не особо концентрируюсь на том, что это уже мой третий финал Кубка Стэнли. Скорее, я думаю, что в этом сезоне у меня словно новая работа. Это мой план.

Что для меня значит победа в Кубке Стэнли? Если честно, это значит всё. Понимаете… Я не особо хочу об этом говорить, пока мы в самом разгаре борьбы. Но добраться сюда — это огромный труд.

Наши ребята проделали огромную работу, они не сдавались, сохраняли спокойствие, проявили стойкость. И мы просто продолжаем двигаться вперед», — цитирует россиянина Golden Knights Radio.