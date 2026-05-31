После завершения контрактов клуб «Сибирь» попрощался с защитниками Егором Зайцевым и Чейзом Приски, а также с нападающими Андреем Локтионовым и Семеном Кошелевым. Об этом информирует пресс-служба команды.

Зайцев, которому 28 лет, начинал сезон в «Спартаке». В регулярном чемпионате он сыграл 47 матчей, забросив семь шайб и отдав семь результативных передач, что позволило ему набрать «+4» по системе «плюс-минус». В плей-офф он провёл четыре игры без очков.

Приски, которому 30 лет, провел 50 матчей в регулярном чемпионате, забросив четыре шайбы и отдав 20 результативных передач, но его показатель полезности составил «-6». В плей-офф он сыграл пять матчей без очков.

Локтионов, которому 36 лет, начал сезон-2025/2026 в СКА. В регулярном чемпионате он провел 48 матчей, забросив одну шайбу и отдав девять результативных передач, набрав в сумме десять очков. В плей-офф он сыграл один матч.

Кошелев, которому 30 лет, начинал сезон в «Адмирале». В регулярном чемпионате он сыграл 64 матча, забросив 13 шайб и отдав 20 результативных передач, что позволило ему набрать 33 очка. В плей-офф он сыграл пять матчей, забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу.