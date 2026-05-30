В пятой игре финальной серии Восточной конференции «Каролина» на своём льду разгромила «Монреаль» со счётом 6:1.

Шайбы в составе победителей забросили Тэйлор Холл, Логан Стэнковен, Эрик Робинсон, Джексон Блэйк, Шейн Гостисбеер и Сет Джарвис.  Отметим также результативные передачи российских форвардов — Андрея Свечникова и Александра Никишина.

Единственный гол «Монреаля» на счету Коула Кофилда.

Таким образом, серия завершилась победой «Каролины» со счётом 4:1.  В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Вегасом», который ранее добился права бороться за главный трофей.  Первая игра намечена на 3 июня.