В пятой игре финальной серии Восточной конференции «Каролина» на своём льду разгромила «Монреаль» со счётом 6:1.
Шайбы в составе победителей забросили Тэйлор Холл, Логан Стэнковен, Эрик Робинсон, Джексон Блэйк, Шейн Гостисбеер и Сет Джарвис. Отметим также результативные передачи российских форвардов — Андрея Свечникова и Александра Никишина.
Единственный гол «Монреаля» на счету Коула Кофилда.
Таким образом, серия завершилась победой «Каролины» со счётом 4:1. В финале Кубка Стэнли команда сыграет с «Вегасом», который ранее добился права бороться за главный трофей. Первая игра намечена на 3 июня.