Капитан «Вегаса» Марк Стоун поделился впечатлениями от выхода команды в финал Кубка Стэнли.

«Я не думал, что мы выиграем четыре матча подряд с "Колорадо", но, когда у тебя есть шанс добить их, ты должен это сделать. Наша главная цель — выиграть Кубок Стэнли. Нам ещё нужно одержать четыре победы. Мы довольны тем, где находимся, и создали себе условия для борьбы за него», — цитирует Стоуна пресс-служба «рыцарей».

«Вегас» выиграл в серии против «Колорадо» со счетом 4-0 и вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с победителем пары «Каролина» — «Монреаль».