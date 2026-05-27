Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о подписании нового контракта между Евгением Малкиным и «Питтсбургом».

«Евгений — один из самых выдающихся хоккеистов современности, которые умеют все в этом виде спорта. Понятно, что такие игроки важны для команды. "Питтсбург", думаю, уже принял решение о возможных усилениях, но без таких игроков, как Малкин, сложно молодежь нацелить на большие результаты. Евгений, однозначно, еще может попылить. Он физически одаренный, дисциплинированный спортсмен», — цитирует Фетисова «СЭ».

Малкин подписал новое соглашение с«пингвинами» до конца сезона-2026/2027 на сумму 5,5 млн долларов. Россиянин выступает за клуб с 2006-го года и вместе с ним выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).