«Вегас Голден Найтс» оказался в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Команда из Лас-Вегаса в третьем матче финала Западной конференции обыграла «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:3 и увеличила преимущество в серии до 3-0.

Одними из главных героев встречи стали Марк Стоун, Вильям Карлссон и Томаш Гертл, которые отметились заброшенными шайбами и результативными передачами. Ещё по голу в составе победителей записали на свой счёт Киган Колесар и Бретт Хауден.

Российские форварды «Вегаса» Иван Барбашев и Павел Дорофеев результативными действиями не отметились.

У «Колорадо» шайбы забросили Габриэль Ландескуг, Джек Друри и Назем Кадри. Российский нападающий Валерий Ничушкин завершил встречу без набранных очков.

Следующий матч серии между «Вегасом» и «Колорадо» состоится 27 мая.