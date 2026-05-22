Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о победе «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.

Хоккеисты «Локомотива» подбрасывают Боба Хартли в честь победы в Кубке Гагарина globallookpress.com

Напомним, что «железнодорожники» в финальной серии обыграли «Ак Барс» (счет в серии 4:2). В решающей 6-й встрече «Локомотив» одолел казанцев со счетом 3:2.

«Нужно похвалить обе команды. Но "Локомотив" выглядит посолиднее, играет более слаженно, можно вспомнить про второй период предпоследнего матча — 11 бросков подряд.

Тяжело выиграть, а ещё тяжелее — удержать звание чемпиона. Тем более что на место предыдущего тренера пришел нынешний со своими взглядами, наработками. Хотя и костяк команды остался, от тренера очень много зависит», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, что «Локомотив» завоевал второй Кубка Гагарина подряд. В прошлом году ярославская команда в финале одолели «Трактор» (счет в серии — 4:0).