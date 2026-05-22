Знаменитый в прошлом нападающий сборной России Максим Сушинский считает, что победа в финале Кубка Гагарина ярославского «Локомотива» во многом заслуга тренерского штаба во главе с Бобом Хартли.

«В финале Кубка Гагарина встретились две лучшие команды. У каждой был шанс на победу. Начало серии это очень наглядно показывало. Счёт был 2:2. В пятой или шестой игре "Локомотив" был посильнее и поудачливее "Ак Барса". Огромный опыт Боба Хартли в плей-офф сыграл свою роль.

Конечно, победа в Кубке Гагарина — большая заслуга тренерского штаба "Локомотива". Даже если бы Боб Хартли не выиграл этот Кубок, он бы остался великим тренером», — сказал Сушинский «Чемпионату».

В финальной серии «Локомотив» переиграл казанский «Ак Барс» со счетом 4-2 и второй год подряд стал чемпионом России.