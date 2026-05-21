Сборная Финляндии обыграла команду Латвии в матче группового этапа со счетом 7:1.

Александр Барков (Финляндия) globallookpress.com

Финны уже на десятой секунде пропустили гол после броска Рудольфса Бальцерса. Но далее забрасывали только подопечные Антти Пиенанена — отличились Ханнес Бьорнинен (6'), Анри Йокихарью (11'), Саку Маеналайнен (16'), Вальттери Мерела (29'), Антон Лунделль (41'), Патрик Пустойла (42') и Аату Ряти (46').

Финны делят первое место с швейцарцами в группе А — обе команды набрали по 12 очков, но хозяева турнира выше по разнице шайб. Латвия с тремя баллами осталась на шестой позиции в турнирной таблице.