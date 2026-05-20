Бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Крикунов прокомментировал победу «Локомотива» над казанцами (4:1) в пятом матче финала Кубка Гагарина.

«Еще не думаю, что "Локомотив" — фаворит. Всё решится в седьмой встрече в Ярославле. "Ак Барс" соберётся на следующую игру. Это две одинаковые команды. Но я и раньше был до конца не уверен в Билялове, а в итоге так и получилось. Это такой вратарь, который должен пропустить свои голы. Так и случилось в последнем матче. Им сейчас надо думать, но они опять поставят Билялова. Очень многое будет зависеть от его игры.

Можно вспомнить и предпоследний матч, когда забивал Полунин. Он вошёл в зону, бросил в ближний угол, забил. Я сразу подумал, что пошли голы Билялова. Видно, что парень подсел. В последней встрече он тоже мог где-то и выручить. Хорошо, что его заменили. Сейчас от отдохнёт, нормально выйдет на шестой матч», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 21 мая в Казани.