Бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Крикунов прокомментировал победу «Локомотива» над казанцами (4:1) в пятом матче финала Кубка Гагарина.

Тимур Билялов («Локомотив») globallookpress.com

«Еще не думаю, что "Локомотив" — фаворит.  Всё решится в седьмой встрече в Ярославле. "Ак Барс" соберётся на следующую игру.  Это две одинаковые команды.  Но я и раньше был до конца не уверен в Билялове, а в итоге так и получилось.  Это такой вратарь, который должен пропустить свои голы.  Так и случилось в последнем матче.  Им сейчас надо думать, но они опять поставят Билялова.  Очень многое будет зависеть от его игры.

Можно вспомнить и предпоследний матч, когда забивал Полунин.  Он вошёл в зону, бросил в ближний угол, забил.  Я сразу подумал, что пошли голы Билялова.  Видно, что парень подсел.  В последней встрече он тоже мог где-то и выручить.  Хорошо, что его заменили.  Сейчас от отдохнёт, нормально выйдет на шестой матч», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 3-2.  Шестой матч состоится 21 мая в Казани.