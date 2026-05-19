Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (1:4) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Сложно сейчас по горячим следам что-то сказать, разбирать. Грустно, тяжело, но это наша работа. Особенно в плей-офф каждая победа и каждое поражение усиливаются по эмоциям, сейчас не будем акцентировать внимание на счёте в серии. Нам нужно выиграть один матч.

"Локомотив" заработал игрой в атаке свои голы. Понимаем, что у нас было не так в целом, но повторюсь, по горячим следам выводы делать какие-то не хочется. Завтра с холодной головой всё разберём, подготовимся к матчу.

Понимаем в целом, над чем нам надо работать, самое главное, как много характера в нашей команде, много неравнодушных ребят. Это самое главное», — приводит слова Карпухина «Чемпионат».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 21 мая в Казани.