Российский форвард Илья Михеев, вероятно, покинет «Чикаго Блэкхоукс», сообщает The Fourth Period. Срок действия его контракта с клубом подходит к концу, и его годовая зарплата составляет $4,75 млн.
Источник утверждает, что хоккеист, скорее всего, станет свободным агентом. Продление соглашения с «Блэкхоукс» на данный момент представляется маловероятным.
В прошлом регулярном чемпионате Михеев сыграл 77 матчей. Он забросил 18 шайб и сделал 18 результативных передач, что принесло ему показатель полезности «+2».