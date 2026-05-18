Российский форвард Илья Михеев, вероятно, покинет «Чикаго Блэкхоукс», сообщает The Fourth Period.  Срок действия его контракта с клубом подходит к концу, и его годовая зарплата составляет $4,75 млн.

globallookpress.com

Источник утверждает, что хоккеист, скорее всего, станет свободным агентом.  Продление соглашения с «Блэкхоукс» на данный момент представляется маловероятным.

В прошлом регулярном чемпионате Михеев сыграл 77 матчей.  Он забросил 18 шайб и сделал 18 результативных передач, что принесло ему показатель полезности «+2».