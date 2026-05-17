Нападающий «Локомотива» Егор Сурин оценил игру своей команды в четвертом матче финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (1:2).

«Не хватило активности, бросков, выигранных единоборств. Желание есть, надо делать выводы. Где-то надо сыграть похладнокровнее, и всё нормально будет.

Можно ли сказать, что нас переиграли нашим же оружием? Нет. У кого лучше сработает креатив или фарт… Серия только начинается, всё заново. Нужно выходить и выигрывать.

Креатива сегодня было меньше всего? Возможно, в финале и вообще в плей-офф он не особо нужен. Где-то нужно разбираться чуть лучше. Серия будет выиграна за счёт деталей.

Нам не хватает в этой серии большинства? Это на усмотрение тренера. Если так лучше для команды, я только за. Постоянно поддерживаю парней. 19 лет, надо наблюдать за опытными ребятами», — передает слова Сурина Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» сравнял счет в серии с «Локомотивом» — 2:2. Следующая встреча между этими командами состоится 19-го мая в Ярославле.