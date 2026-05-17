Сборная Швеции одержала победу над Данией (6:2) в матче группового этапа чемпионата мира 2026-го года (группа В).

В составе номинальных хозяев голы записали на свой счет Йоахим Блихфельд на 31-й минуте и Миккель Огор на 51-й минуте.

У шведской сборной шайбы забросили Маттиас Экхольм на 9-й минуте, Оливер Экман-Ларссон на 17-й минуте, Лукас Рэймонд на 25-й минуте, Якоб Сильверберг на 28-й минуте, Вигго Бьёрк на 33-й и Линус Карлссон на 55-й минуте.

После этого матча Швеция занимает 4-е место в группе В с 4 очками в активе. Дания — на 7-й строчке без набранных баллов.