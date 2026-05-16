Словения одержала победу над Чехией (3:2 ОТ) в матче группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

В основное время матча сборные обменялись голами. У Чехии шайбы забросили Мартин Каут на 24-й минуте и Лукаш Седлак на 37-й минуте.

В составе Словении отличились Матиц Тёрёк на 9-й минуте и Анже Куралт на 48-й минуте.

Сборные довели дело до овертайма, где сильнее оказалась Словения. Победный гол на счету Марцеля Махковеца на 61-й минуте.

После этого матча Словения занимает 4-е место в группе В с 2 очками в активе. Чехия — на 2-й строчке с 4 баллами.