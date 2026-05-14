Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин считает, что пока его команда не готова к тому, чтобы бороться за победу в Кубке Гагарина, и ей надо прибавлять в дальнейшем.

«В плей‑офф в матчах с топовыми командами какой‑то один компонент не может стать решающим. Мы в целом пока не доросли до уровня решения больших задач. Сезон показал, что было много проблем. Попали на соперника, который свои шишки уже набил, а мы проходили процесс обучения на практике.

Всё важно: физическое состояние, мастерство, стрессоустойчивость. Порой можно с радости промахнуться, а уставшим — взять и решить эпизод. Нам не хватило баланса. Это процесс, который не проскакивает быстро. Мы будем стремиться становиться лучше», — сказал Никитин «Чемпионату».

Никитин вернулся в ЦСКА перед началом этого сезона после работы в ярославском «Локомотиве», с которым завоевал Кубок Гагарина‑2024/25. Армейцы в плей‑офф не смогли пройти «Авангард» (1–4).