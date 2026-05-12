Федерация хоккея Канады объявила состав национальной команды для участия в чемпионате мира. Соревнования состоятся с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре, Швейцария.
Вратари: Кэм Тэлбот («Детройт»), Джек Иванкович (университет Мичигана, NCAA) и Джет Гривз («Коламбус»);
Защитники: Дилан Демело («Виннипег»), Дэнтон Матейчук («Коламбус»), Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»), Эван Бушар («Эдмонтон»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), Зак Уайтклауд («Калгари»), Паркер Уозерспун («Питтсбург») и Морган Райлли («Торонто»);
Нападающие: Мэтью Барзал («Айлендерс»), Коннор Браун («Нью-Джерси»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Роберт Томас («Сент-Луис»), Габриэль Виларди («Виннипег»), Дилан Козенс («Оттава»), Эммитт Финни («Детройт»), Дилан Холлоуэй («Сент-Луис»), Райан О'Райлли («Нэшвилл»), Марк Шайфли «Виннипег», Джон Таварес «Торонто» и Фрейзер Минтен («Бостон»).