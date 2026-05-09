Главный тренер «Анахайма» Джоэл Кенневилль прокомментировал поражение своей команды от «Вегаса» (2:6) в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли.

«Думаю, из этой игры можно извлечь урок. С каждой игрой будет только сложнее, легче не станет. Так что давайте готовиться к войне. У соперника опытная команда. Они знают, что нужно делать по ходу серии.

У нас были неплохие моменты. Нужно было забить какой-нибудь простой гол. Для этого надо создавать больше возможностей для бросков, а не стремиться к идеальному завершению. Нужно было действовать более агрессивно», — цитирует Кенневилля Reuters.

«Вегас» ведет в серии со счетом 2-1.