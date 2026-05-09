Агент Алексей Дементьев прокомментировал вылет «Авангарда» из розыгрыша Кубка Гагарина-2026.

«Соглашусь с общим мнением, в данном случае есть определенные вопросы, но для того, чтобы оценивать работу Буше, необходимо быть достаточно компетентным в этой области, не диванным экспертом, не человеком со стороны, а реально знающим возможности изнутри.

Есть негласное правило — тренеры тренеров не критикуют. Поэтому сейчас журналисты и эксперты выражают свое мнение, с которым я соглашусь.

Были вопросы по использованию спецбригад, игрового времени тех или иных хоккеистов, по использованию тайм‑аута. То есть многим нюансам, которые, возможно, и повлияли на то, что "Авангард" не сумел победить "Локомотив".

Но я бы ни в коем случае не сбрасывал со счетов фактор удачи. Особенно в шестом матче, когда "Авангард" дважды попал в штангу ворот "Локомотива" в первые пять‑десять минут. Такой результат — это удача "Локомотива" и усталость хоккеистов "Авангарда", которые не смогли технически правильно исполнить броски», — цитирует Дементьева «Матч ТВ».

Омичи уступили в полуфинальной серии «Локомотиву» со счетом 3-4, ведя по ходу противостояния 3-1. Вторым финалистом Кубка Гагарина стал казанский «Ак Барс».