Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал вылет «Авангарда» от «Локомотива» в 1/2 финала Кубка Гагарина.

Ги Буше — главный тренер «Авангарда» globallookpress.com

«Возможно, Ги Буше сам в себя не поверил, когда "Авангард" повёл в серии со счетом 3-1. Команда вела и в серии, и в матчах, но в итоге растеряла всё преимущество. Посмотрим, какие выводы сделают. А Боб Хартли — молодец, ещё и приглашённый в штаб соотечественник Майкл Пелино ему помог.

Хартли внес коррективы или игра идет на фундаменте Никитина? Фундамент строился Никитиным, просто надо было его не разрушить, а это тоже мастерство. Хотя у Хартли почти такой же хоккей. Да, есть определенные нюансы, но в целом он не особо отличается от игры, которую проповедует Никитин.

Какие слабые места нашел "Локомотив" у "Авангарда"? Индивидуальные ошибки. Когда ты менее чем за 40 секунд пропускаешь две шайбы… Первый гол — атака с ходу, а второй — шайба на крюке у Маклауда. Вроде человек выступал в НХЛ, должен понимать базовые вещи. Но в итоге начал удерживать, у него эту шайбу отобрали, и всё, дело сделано», — цитирует Гомоляко «Чемпионат».

«Авангард» уступил в серии «Локомотиву» со счетом 3-4, ведя 3-1. Ярославцы сыграют в финале с казанским «Ак Барсом».