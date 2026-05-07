Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал победу «Локомотива» над «Авангардом» в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Неожиданного ничего не было, просто Ярославль сумел немного перестроился и играть более результативно, чем в начале плей-офф. Эта супер надёжная игра в обороне осталась еще от Никитина. По ходу серии они перестроились, начали играть результативно, причём вытаскивали сложные матчи. Это говорит о хорошей физической подготовке. Думал, что им очень тяжело будет в седьмом матче. Когда они просели, я предполагал, что они уже не выберутся, но в третьем периоде заиграли так, будто только вышли на лед.

У "Локомотива" есть большой характер. Показали команды очень приличный хоккей, напряжённый. Всё самое лучшее, что есть в хоккее, мы увидели в последних двух играх серии», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

«Локомотив» выиграл серию со счетом 4-3 и сыграет в финале плей-офф с казанским «Ак Барсом».