Инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта сообщил, что российский нападающий Евгений Малкин, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Питтсбурге».

По его информации, стороны могут заключить однолетнее соглашение примерно на 5 миллионов долларов, и ожидания таковы, что форвард останется в клубе на следующий сезон.

«Малкин подпишет контракт на год примерно за 5 млн долларов или около того. Я ожидаю, что он продолжит играть за "Питтсбург" в следующем сезоне», — приводит слова Паньотты NHL Rumour Report в соцсети X.

Действующее соглашение россиянина с «Пингвинз» с кэпхитом 6,1 млн долларов истекает 30 июня 2026 года.

Сам Малкин ранее заявлял, что намерен провести еще как минимум один сезон в НХЛ, независимо от того, удастся ли ему договориться о продлении контракта с клубом.