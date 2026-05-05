Омский «Авангард» смог вылетел из Омска в Ярославль на решающую седьмую игру 1/2 финала Кубка Гагарина против «Локомотива». Об этом сообщает Чемпионат.

Ранее сообщалось о том, что «Авангард» столкнулся с логистическими проблемами и не мог вылететь из Омска в Ярославль из-за временного закрытия аэропорта.

Седьмая игра между «Локомотивом» и «Авангардом» состоится завтра, 6-го мая в 19:30 мск.

Напомним, что «железнодорожники» обыграли омичей в шестом матче серии плей-офф (3:2 ОТ2), уступая к 59-й минуте со счетом 0:2.