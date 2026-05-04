Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер прокомментировал поражение своей команды в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (1:2) и итоговый вылет из турнира.

По словам специалиста, команда заслуживала лучшего результата, однако не смогла добиться нужного исхода, несмотря на высокий уровень самоотдачи. Он отметил, что игроки проделали большую работу и полностью выкладывались на льду, но этого оказалось недостаточно для продолжения борьбы.

«Игроки оставили на льду все силы, выложились по полной программе, но для успеха этого не хватило. Все были преданы своему делу, но для нас всё закончилось», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Напомним, «Лайтнинг» уступили «Канадиенс» в серии со счётом 3-4 и завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.