Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (4:1).

«Напряженная серия, матч против очень сильного соперника. Ребята молодцы, держали рисунок, играли самоотверженно. Это командная победа. Спасибо болельщикам за поддержку.

Мы понимали, в каком положении находится соперник, что игра будет складываться таким образом. Ребята справились, при игре с шайбой выжимали максимум из игровых отрезков.

Двигались с опытом прошлого сезона. Если брать сложные ситуации того плей‑офф, нам не хватало лидеров, командной составляющей. Сейчас предложили ребятам новые роли, акцент делали на построении командной игры, и в лидерских качествах сделали шаг вперед», — цитирует Гатиятулина «Матч ТВ».

«Ак Барс» выиграл серию с результатом 4:1 и пробился в финал Кубка Гагарина, где сыграет с сильнейшим в паре «Локомотива» и «Авангарда».

Отметим, что «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина в шестой раз в истории.