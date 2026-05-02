Нападающий «Тампы» Никита Кучеров установил очередное достижение в плей-офф НХЛ среди российских хоккеистов. Форвард принял участие в шестом матче серии первого раунда против «Монреаля» и помог своей команде добиться важной победы в овертайме — 1:0. Единственную шайбу в матче забросил Гонсалвеш, а сам Кучеров результативными действиями не отметился.

Эта игра стала для россиянина исторической с точки зрения статистики. Матч против канадского клуба оказался 158-м в его карьере в плей-офф НХЛ. По этому показателю Кучеров вышел на чистое пятое место среди российских хоккеистов, опередив Павла Дацюка.

Теперь выше него находятся только Александр Овечкин (161 матч), Сергей Зубов (164), а также Сергей Фёдоров и Евгений Малкин, у которых по 183 игры в плей-офф.

Серия между «Тампой» и «Монреалем» продолжается в упорной борьбе — счет равный 3:3. Решающий седьмой матч состоится 3 мая.