Нападающий «Локомотива» Никита Кирьяков высказался о победе своей команды в пятом матче 1/2 финала Кубка Гагарина против «Авангарда» (4:0).

«Мы настраивались как всегда. Перед игрой был обычный день. Мы показали свой хоккей, как умеем играть. Не хочется оглядываться на то, что было раньше в этой серии.

Играют две классные команды — кто кого перетерпит; всё решают детали. Мы работаем над вбрасываниями, поскольку их выигрывают не только центральные нападающие. Нужно правильно сыграть на подборе», — цитирует Кирьякова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Локомотив» уступает в серии с «Авангардом» со счетом 2:3. Следующая встреча между этими командами состоится 4-го мая в Омске.